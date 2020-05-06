رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمهون العميلة المصرية "منى سيف"

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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، العميلة والناشطة المصرية منى سيف، نظرًا لإدعائتها المستمرة الكاذبة ضد الدولة المصرية. وقال رواد السوشيال ميديا: "لماذا انتي مصرة على تنفيذ المشيئة الأخوانية من خلال تدويناتك على السوشيال ميديا أكيد طبعا فلوسهم اللي موجهة عقلك". ووجه أحد رواد السوشيال ميديا سؤال آخر للعميلة منى سيف: "لماذا لم نجدك مرة واحدة في حياتك البائسة تترحمي فيها على شهداء الوطن الحقيقيين الذين يفدون البلاد على أرض سيناء الطاهرة ضد خونة الوطن والدين ولا نجدك إلا في خانة المدافعين عن أعداء الوطن". وأوضح رواد السوشيال: "ألا ترين بأن تلك الأحلام لن تتحقق إلا على جثث شرفاء الوطن الذين ضحوا بحياتهم ومستمرين في التضحية لحمايتنا من الإرهابيين.. ألاعيبكم كشفها الشعب المصري من كذبكم وادعاءاتكم". وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رسائلهم إلى العميلة الكاذبة المنافقة: "ما هو الهدف من تعاطفك مع العملاء المحكوم عليهم بأحكام قضائية لثبوت قيامهم بتهديد أمن واستقرار الوطن في توقيت لا يجوز فيه أن نحييد عن الطريق الصحيح وهو الاصطفاف لمواجهة مساعي الحاقدين لإشائعة الفوضى بالبلاد". ووجه رواد السوشيال رسائل شديدة اللهجة إلى العميلة منى سيف: "في النهاية نقول لكي أيتها الحقودة أفيقي لن تتمكني أنتي وأمثالك الخونة من التأثير على المواطنين المصريين الذين تأكدوا من عمالتك وحصولك على الأموال الحرام لأجل نعيقك".