الإمارات تشارك في حوار افتراضي بشأن المناخ

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شاركت الإمارات "افتراضيا" في حوار بطرسبرغ بشأن المناخ، الذي عقد بمشاركة ثلاثين وزيرا للبيئة بالإضافة إلى مسؤولين دوليين. وشارك وزير التغيير المناخي والبيئة ثاني الزيودي في الحوار الذي ضم مسؤولين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش. وقال الزيودي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات بعد مشاركته في الحوار إن "مواجهة التغير المناخي وخفض مسبباته والتكيف مع تداعياته لضمان حماية كوكب الأرض ككل يعتمد على مزيد من العمل والتعاون الدولي الأمر الذي أثبتت أزمة فيروس كورونا إمكانية تحقيقه بشكل فعال".

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