جنود تركيا يرسمون البسمة على وجوه الطلاب في "نبع السلام"

أنقرة/الخليج 365

قدمت وزارة الدفاع التركية، مساعدات إنسانية لطلاب مدرسة ابتدائية في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في حسابها على "تويتر"، الأحد، أنّها قدمت حقائب مدرسية وقرطاسية وألبسة، لطلاب مدرسة كفر ناصح الابتدائية، بمنطقة نبع السلام.

وأضافت: "لقد غدا جنودنا الأبطال قدوة للعالم بتقديمهم المساعدات الإنسانية للمظلومين، إنهم يواصلون رسم البسمة على وجوه الأطفال في منطقة نبع السلام".

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وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.





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