بعد إجلائهم من السعودية.. 170 تركياً في الحجر الصحي

ملاطية/ الخليج 365



فرضت السلطات التركية، الأحد، الحجر الصحي على 170 مواطنا أجلتهم من السعودية، ضمن تدابير فيروس كورونا.

وأفاد مراسل الخليج 365، الأحد، أن طائرة حطت في مطار ملاطية (شرق)، وعلى متنها 170 مواطنا قادمين من السعودية.

يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

Advertisements

وجرى نقل المسافرين عبر حافلات إلى مساكن طلابية في ملاطية، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، امتثالا لتعليمات وزارة الصحة.

والسبت، أعلن نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، أن بلاده أجلت حوالي 70 ألفا من رعاياها في 101 دولة، في ظل تفشي جائحة كورونا.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.