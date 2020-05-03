بعد إجلائهم من السعودية.. 170 تركياً في الحجر الصحي

ملاطية/ الخليج 365
فرضت السلطات التركية، الأحد، الحجر الصحي على 170 مواطنا أجلتهم من السعودية، ضمن تدابير فيروس كورونا.
وأفاد مراسل الخليج 365، الأحد، أن طائرة حطت في مطار ملاطية (شرق)، وعلى متنها 170 مواطنا قادمين من السعودية.
يأتي ذلك ضمن حملة إجلاء تقوم بها السلطات التركية لمواطنيها في الخارج، بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وجرى نقل المسافرين عبر حافلات إلى مساكن طلابية في ملاطية، لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، امتثالا لتعليمات وزارة الصحة.
والسبت، أعلن نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، أن بلاده أجلت حوالي 70 ألفا من رعاياها في 101 دولة، في ظل تفشي جائحة كورونا.
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