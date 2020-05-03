واشنطن...إسقاط قضية تعويض بـ900 مليون دولار ضد فلسطين

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، أن محكمة الاستئناف الأميركية، في واشنطن، أسقطت الأحد، قضية تطالب منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية، بتعويض قدره 900 مليون دولار.

وقالت "المالية" الفلسطينية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك، إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية "شاتسكي" المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.

واعتبرت الوزارة أن إسقاط الدعوى، يعد إنجازا جديدا يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن ذلك تم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.

وتعد قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأميركية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات، قُتل وجرح فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وفق بيان "المالية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.