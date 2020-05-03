فلسطين.. برنامج إقراض ميسر للشركات الصغيرة لمواجهة "كورونا"

رام الله / الخليج 365



أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، برنامجا طارئا لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.



وقال الصندوق في بيان، الأحد، إن البرنامج بقيمة إجمالية 25 مليون دولار، يهدف إلى تمكين المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار، وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها.



وتضررت قطاعات اقتصادية في فلسطين، مع إعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ اعتبارا من 5 مارس/ آذار الماضي، تبعته إجراءات حكومية قيدت حركة الأفراد، وشملت إغلاق مرافق اقتصادية وعمومية، ما زالت متواصلة حتى اليوم.



ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج، وأطلق عليه اسم (إسناد)، أكثر من 2500 مشروع ومنشآة في الضفة الغربية والقدس وغزة، على أن يساعد لدى اكتمال تطبيقه، في استدامة وخلق أكثر من 5000 وظيفة.



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وقال محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، بحسب البيان، إن البرنامج يكمل جهودا مماثلة للحكومة وسلطة النقد الفلسطينية، لتمويل المشاريع الصغيرة جداً.



وبحسب بيانات رسمية، تشكل المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 90 بالمئة من الاقتصاد الفلسطيني، وتواجه حاليا مخاطر تجعلها عرضة لأن تكون من أكثر الشرائح تضرراً من جراء الجائحة.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) إلى 520، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وصندوق الاستثمار الفلسطيني يعد الصندوق السيادي لفلسطين، بإجمالي أصول تتجاوز قيمتها 1.1 مليار دولار، يعمل في مجالات محلية بقطاعات أبرزها، الطاقة والغذاء والزراعة والإنشاءات والسياحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.