تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن عدة أعيرة نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود.
وردت كوريا الجنوبية بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولا أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
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