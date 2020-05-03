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روى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تفاصيل صراعه مع فيروس كورونا، موضحًا أن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة.
وقال جونسون: ” كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين، كانت لحظة صعبة، لن أنكرها “.
يذكر أن بوريس جونسون، عاد إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس “.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون عن صراعه مع الفيروس: ” وضعوا خطة لوفاتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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