وزير المالية: الأثر الحقيقي لأزمة كورونا سيظهر في تقارير الربع الثاني والثالث والرابع من الميزانية

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة العربية السعودية واجهت ازمة كورونا من موقف قوة.

وبين ان المملكة اتخذت اجراءات حازمة منذ بداية ازمة كورونا مشيراً الى ان نتائج الازمة لم تظهر في تقرير الربع الاول للميزانية ، ولكن ستظهر في التقرير الثاني والثالث والرابع.

واكد بان المملكة تنظر فيما سيتم اتخاذه للحد من العجز ، موضحا ان الازمة سيكون لها تاثير كبير على الإيرادات .

Advertisements

وأوضح بان من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.

وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.

‏وقال: “جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة”.