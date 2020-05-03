وزير الصحة الكويتي: شفاء 73 حالة من كورونا

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أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ باسل الصباح الیوم الأحد شفاء 73 حالة من المصابین بفیروس كورونا لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1776 حالة.

وقال لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

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