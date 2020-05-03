دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تسجل حالتي إصابة بفيروس الصين تسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا

هونج كونج (رويترز) - أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الأحد أن البلاد سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا يوم السبت بعدما سجلت حالة واحدة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إحدى الحالتين قادمة من الخارج. وسجلت الصين حالة واحدة قادمة من الخارج في اليوم السابق ولم تسجل أي حالات إصابة في الداخل.

وسجلت اللجنة أيضا 12 حالة دون أعراض يوم السبت هبوطا من 20 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 82877. ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 4633 حالة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)