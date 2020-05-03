تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وسط تخفيف بعض القيود

بانكوك (رويترز) - سجلت تايلاند ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات يوم الأحد فيما بدأت البلاد رفع القيود المفروضة على بعض الشركات ومظاهر الحياة.
وهذا أقل عدد إصابات منذ أوائل مارس آذار قبل أن تبدأ البلاد في تسجيل الإصابات وتتزايد أعداد الوفيات.
وبلغ إجمالي الإصابات في تايلاند 2969 والوفيات 54 حالة منذ بدأ تفشي الوباء في يناير كانون الثاني.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
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