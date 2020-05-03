دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters توكوبيديا الإندونيسية للتجارة الإلكترونية تحقق في مزاعم اختراق بيانات المستخدمين

سنغافورة (رويترز) - ذكرت توكوبيديا أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا أنها تحقق في محاولة اختراق ومزاعم بأن تفاصيل الملايين من مستخدميها تسربت عبر الإنترنت.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان مساء السبت "وجدنا أنه كانت هناك محاولة لسرقة بيانات من مستخدمي توكوبيديا".

وتابع "ومع ذلك تؤكد توكوبيديا أن المعلومات المهمة مثل كلمات المرور لا تزال محمية ومشفرة".

وأضاف البيان "في هذه اللحظة نواصل التحقيق في هذه المسألة ولا توجد معلومات أخرى يمكننا الإعلان عنها".

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ونشرت شركة (أندر ذا بريتش) لمراقبة خرق البيانات منشورا على تويتر يوم السبت يعرض لقطات من شاشة شخص لم تذكر اسمه زعم أنه حصل على التفاصيل الشخصية لنحو 15 مليون من مستخدمي توكوبيديا خلال عملية اختراق لموقع التجارة الإلكترونية في مارس آذار 2020.

ووفقا للقطات الشاشة التي تُظهر الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني وأعياد الميلاد، يدعي المخترق أنه يمتلك قاعدة بيانات أكبر للمستخدمين .

وورفض متحدث باسم توكوبيديا التعليق مباشرة على مزاعم الاختراق لكنه قال لرويترز يوم الأحد إن "جميع المعاملات بجميع طرق الدفع في توكوبيديا... آمنة".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)