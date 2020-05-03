شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مخلوف: قوات الأمن السورية بدأت فى اعتقال موظفين بشركاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري المفروض عليه عقوبات، اليوم الأحد، إن قوات الأمن بدأت في اعتقال موظفين في شركاته المختلفة فيما وصفه بأنه زيادة للضغوط عليه بعد أيام من مطالبة السلطات السورية له بدفع ضرائب ضخمة. وقال مخلوف في تسجيل فيديو "اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير انسانية وبلشت الاجهزة الأمنية تعتقل موظفينا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامى مخلوف: قوات الأمن السورية بدأت فى اعتقال موظفين بشركاتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.