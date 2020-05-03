شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 991 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العربية للطوارئ الفلسطينية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى البلدات الفلسطينية داخل أراضى الـ48، بلغ 991 حالة، بدون المدن المختلطة، وأوضحت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن عدد المصابين في دير الأسد ارتفع بحالة واحدة ليصل إلى 148، كما سجل ارتفاع في حورة بـ4 حالات؛ ليبلغ الإجمالي 103، في حين سجلت حالتين جديدتين في مجد الكروم ليبلغ مجمل عدد المصابين 19. وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة جديدة في كل من (أم الفحم، ورهط، والطيبة، وجسر الزرقاء، والبعنة ودبورية).

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