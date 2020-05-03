شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا فى كربلاء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر طبى فى كربلاء، اليوم الأحد، وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا، كانت تعانى من مرض مزمن، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 7 ، وقال المصدر ـ فى تصريح خاص لـقناة " السومرية نيوز" ـ إن "المرأة المصابة بفيروس كورونا توفيت اليوم وهي تبلغ من العمر 52 عاماً وتعاني من مرض عضال وتخضع للعلاج الكيميائى".

وفى سياق متصل أعلنت دائرة صحة النجف بالعراق، اليوم الأحد، عدم وجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا، وقالت دائرة صحة النجف، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن مختبر الصحة العامة في المحافظة أجرى 172 فحصا لحالات مشتبه بها، من ضمنها 38 نموذجا من عينات الحجر في ضيافة الدائرة، و54 فحصا من عينات الفحص العشوائى، وتبين من خلال الفحوصات عدم وجود حالة موجبة حاملة للفيروس، موضحة أنه بذلك يبقى الموقف التراكمي للحالات المسجلة فى محافظة النجف 305 حالات مؤكدة، و286 شفاء، و6 حالات وفاة، وحالتين مغادرتين".

وأكدت دائرة صحة النجف استمرارها وبكافة طاقتها في عملها وعلى مدار 24 ساعة لتشخيص الحالات الموجبة وتقديم كافة الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية للمخالطين والمصابين.

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من جانبها أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، مساهماتها في إعادة نحو 14391 مواطنا عالقا من 20 دولة.