شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.."الكلاشينكوف" أداة الحوثيين فى التعامل مع مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداول ناشطون يمنيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه أحد أفراد فرق الاستجابة الميدانية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مرتدياً ملابس الوقاية الخاصة، وبيده سلاح كلاشنكوف، قبل أن يباشر بإطلاق عدة أعيرة نارية، خلال عملية نقل حالات اشتباه بإصابة كوروناوفق العربية.

وقال الناشطون إن فرق الاستجابة الطارئة التابعة لسلطة الحوثيين، أغلقت أحد الشوارع الصغيرة في صنعاء، بأطقم عسكرية ترافقها سيارة إسعاف وباص نقل، قبل أن يقوم أفراد الطاقم الطبي بمداهمة منزل يعتقد أن أحد المشتبه بإصابتهم بكورونا متواجد فيه.

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ويظهر من الفيديو المتداول مسلح حوثي، مرتديا ملابس الوقاية الخاصة بفرق الاستجابة لطوارئ كورونا، ويباشر المسلح بإطلاق النار في الهواء بشكل عشوائي.

وفي خلفية الصوت -يتحدث مصور المقطع القصير- عن إصابتين تم تحميلها على متن الباص، وقال الصحفي اليمني فاروق الكمالي، أحد الذين نشروا مقطع الفيديو، إنه في حارة تسمى "ضبوة" جنوب صنعاء.