شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان فى يوم حرية الصحافة: القلم سلاح يجب أن يكون بخندق الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، التحية للصحفيين والاعلامين الشرفاء في بلاده بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما هنأهم لاحتفاء المجتمع الدولي بهذا اليوم، وكتب عبد الله حمدوك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلا: "تحية خالصة في هذا اليوم للصحافيين والإعلاميين الشرفاء في بلادنا فالصحافة مسؤولية والقلم سلاح يجب أن يكون في خندق الحقيقة على الدوام".



حمدوك على تويتر



رئيس وزراء السودان على تويتر

وأضاف "حمدوك" في رسالته للتهنئة باليوم العالمي لحرية الصحافة، قائلا: "يحق لنا أن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ولهذا اليوم معنىً خاص لدينا في أفريقيا لارتباطه بإعلان ويندهوك التاريخي بناميبيا في ٣ مايو ١٩٩١، ونتعهد في عهد الثورة والتغيير أن تتقدم بلادنا أكثر في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، فالتقدم الحالي يمثل نجاحاً ولكنه ليس مبلغ طموحنا".

وفي وقت سابق، قدم الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودان، التحية للعمال السودانيين فى يوم الاحتفال بعيد العمال، مشيرا إلى إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم، ولن تكون هناك رفعة لبلادنا إن لم تتقنوا وتحسنوا صيانة هذه البلاد، فهذا واجبكم دعماً لثورة الحرية والسلام والعدالة، وحقكم بالمقابل يجب أن يُصان قبل أن يجف عرقكم.

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وكتب حمدوك، عبر حسابه على تويتر: "التحية لكل عاملات وعمال بلادنا فى اليوم العالمى للعمال، إن بناء الوطن قراركم ورفاهيته بين سواعدكم، معجون بتعبكم وجهدكم ولن تكون هناك رفعة لبلادنا إن لم تتقنوا وتحسنوا صيانة هذه البلاد، فهذا واجبكم دعماً لثورة الحرية والسلام والعدالة، وحقكم بالمقابل يجب أن يُصان قبل أن يجف عرقكم".

وكان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، صرح مؤخرا أن ظهور حالات الإصابة العديدة بفيروس كورونا، يعنى الانتشار بصورة خطيرة، داعياً للتعامل بصرامة مع تنفيذ توجيهات وزارة الصحة، فى ما يخص مسألة الحظر والإغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة، وأكد حمدوك، خلال زيارته، مقر المنصة السودانية لمواجهة وباء كورونا، قدرة المنصة على تجاوز آثار الجائحة، مطالبا بمواصلة العمل وحشد الطاقات في هذا الصدد.

وأشاد بجهود الكوادر الطبية في السودان، باعتبارهم خط الدفاع الأول.. مثمنا تضحياتهم بأنفسهم في سبيل مساعدة الآخرين.

وأشار رئيس وزراء السودان إلى معاناة الشعوب الأخرى التي اهلكتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة، مضيفا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود، تُمكن من عبور مخاطر الجائحة.