شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية فى صحراء الأنبار بالعراق ضد مرتزقة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات الأنبار فى العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين فى عمق صحراء المحافظة، وقالت القيادة، فى بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قواتها تنفذ عملية عسكرية بوادى ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية فى عمق الصحراء لمطاردة العناصر الإرهابية، وكان اللواء الثانى التابع لفرقة العباس القتالية أعلن، في بيان، في وقت سابق اليوم، أن قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادى.

وكان مصدر أمنى عراقى، قال اليوم الأحد، إن قوات أمنية صدت محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية النخيب بمحافظة كربلاء، وأوضح المصدر، لقناة "السومرية نيوز"، أن محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود ناحية النخيب من جهة الرمادي، مبينا أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات المتواجدة دون أي إصابات.

وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أعلنت اليوم الأحد، مقتل وجرح 11 مدنيا وعسكريا في هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي العراق.

وذكر بيان للخلية نقلته "روسيا اليوم" أن "تنظيم داعش شن الليلة الماضية هجوما مباشرا على مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى".

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وأضاف أن "الهجوم ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومدني، فيما جرح إثنان من الأجهزة الأمنية وخمسة مدنيين".

يذكر أن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، أعلن منذ أسبوع، إبلاغ كافة نقاط التفتيش الخارجية بحجز كل شخص يفد للمحافظة 14 يوما في الحجر الصحي بالتنسيق مع السلطات الصحية، فيما سيستمر منع الدخول للمحافظة من باقي المحافظات.

وقال الخطابي- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "الأحد الماضى، تم تطبيق الفتح الجزئي لحظر التجوال الذي يستمر من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وستتم محاسبة المخالفين بعد هذه الفترة".