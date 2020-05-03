الدفاع التركية: تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

وزارة الدفاع التركية:

- مسلحين من التنظيم الإرهابي أطلقوا، مساء السبت، عيارات نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوبي مدينة تل أبيض الواقعة ضمن عملية نبع السلام شمالي سوريا

- القوات التركية تمكنت من تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" في إطار عملية الرد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان الأحد، أن مسلحين من التنظيم الإرهابي أطلقوا، مساء السبت، عيارات نارية عبر رشاشات آلية على أفراد من الجيش التركي بمنطقة جنوبي مدينة تل أبيض الواقعة ضمن عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وأوضح البيان أنه بالتزامن مع إطلاق النار على الجيش التركي، حاول إرهابيون آخرون من نقطة أخرى، التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام.

وأكد أن استطلاعات الجيش التركي كشفت عن مشاركة ما بين 10 إلى 15 إرهابيا بالهجوم على أفراده؛ مشددا أن القوات التركية تأهبت على الفور وردت على هجوم الإرهابيين في إطار الدفاع عن النفس.

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وأضاف أن القوات التركية تمكنت من تحييد 12 إرهابيا من "بي كا كا/ ي ب ك" في عملية الرد.

وأشار إلى "عدم وقوع خسائر بين أفراد القوات المسلحة التركية أو بصفوف العناصر الصديقة".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.