فريق تطوعي تركي يوزّع طرودا غذائية على أسر فقيرة بغزة

وزّع فريق تطوعي تركي، يطلق على نفسه اسم "كُن حياة لغزة" (Gazze'ye Hayat Ol)، الأحد، 400 طردٍ غذائي، على أسر فقيرة في قطاع غزة، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال رمضان عسلية، مندوب الفريق بغزة، لوكالة الخليج 365 "هذه المبادرة ستشمل عائلات من أهالي الشهداء، والأسرى، والأسر المُتعففة".
وذكر أن فريقه التطوعي يعمل على مشاريع إغاثية أخرى منها "توزيع وجبات الإفطار على نحو 600 أسرة فقيرة".
وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي "بتبرع من الشعب التركي".
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.
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