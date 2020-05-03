بدء وصول الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الأردن

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-
بدأ فلسطينيون عالقون في الأردن، صباح الأحد، بالعودة للضفة الغربية، عبر معبر الكرامة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير شرطة معبر الكرامة، مصطفى دوابشة قوله "إن الدفعة الأولى التي تضم 500 مواطن، بدأت بالوصول إلى استراحة الكرامة، بمدينة أريحا".
وأشار إلى أن الطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، باشرت بإجراء الفحوصات اللازمة للواصلين، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، قبل نقلهم إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، في محافظاتهم.
وذكر أن المعبر سيعمل خلال الأيام المقبلة لاستكمال استقبال نحو ألفا عالق على دفعات، فيما ستتواصل الجهود حتى عودة كافة العالقين خلال الفترة المقبلة، بحسب (وفا).
والأربعاء، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنه سيتم السماح للفلسطينيين العالقين بالأردن بدخول أراضي السلطة الفلسطينية، بدءا من الأحد.
وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر الكرامة، الواصل بين الضفة الغربية والأردن، منذ العاشر من شهر مارس/آذار، في كل الاتجاهين، في إطار الخطوات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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