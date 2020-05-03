كورونا إسرائيل.. ارتفاع الوفيات إلى 230 والإصابات 16193

زين خليل/الخليج 365-



ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل، الأحد، إلى 230 إثر تسجيل حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 16193.



ومنذ مساء السبت، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 8 إصابات فقط بالفيروس، بحسب القناة (12) الخاصة.



ووفق معطيات الوزارة، فإن من بين المصابين 103 في حالة وصفت بالحرجة، يخضع 82 منهم للتنفس الصناعي.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في إسرائيل 9634 وفق المصدر ذاته.



ويتزامن الإعلان عن الحصيلة الجديدة، مع العودة التدريجية لآلاف الطلاب الإسرائيليين إلى مقاعد الدراسة، بعد نحو 45 يوماً على تعليقها.



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وفتحت غالبية المدارس الابتدائية أبوابها، الأحد، لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث، فيما عاد طلاب الثانوية من الصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى فصولهم الدراسية، إضافة إلى طلاب المدارس الخاصة.



ومن المقرر أن يعود نحو 960 ألف تلميذ إلى الدراسة، على مدى الأسبوع الجاري، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".



ويلتزم التلاميذ بارتداء الكمامة الواقية، فيما تم تقليص الكثافة في الفصول، وتخفيض ساعات الدراسة إلى 5 ساعات يوميا.



إلا أن السلطات المحلية في المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل، أعلنت عدم استئناف الدراسة فيها، وهو القرار الذي اتخذته أيضاً بلديات منها تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) بسبب عدم الاستعداد لذلك.

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