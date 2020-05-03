طفل سوري معاق: سعيد لتعاطف نيمار وأتمنى لقاءه

هطاي/ الخليج 365

أعرب الطفل السوري المعاق خميس الغاجر، عن سعادته لتلقيه رسالة شكر وتعاطف من النجم البرازيلي نيمار داسيلفا المحترف في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الغاجر في حديث مع الخليج 365، إنه معجب جدا بالنجم البرازيلي، ومولع بكرة القدم إلى درجة أنه يمارس هذه الرياضة رغم فقدانه إحدى ساقيه.

وتابع قائلا: "نعيش الآن في ولاية هطاي التركية، كنت آمل أن أصبح لاعبا مثل نيمار، أتمنى أن التقيه وأشكره على رسالته وتعاطفه معي".

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من جانبه أعرب والد خميس، محمد الغاجر، عن سعادته لاهتمام نيمار وناديه السابق سانتوس البرازيلي، بالمقطع المصور لابنه أثناء لعبه كرة القدم، والرد عليه برسالة شكر مصورة.

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، أظهر تعاطفه ودعمه للطفل السوري خميس الذي فقد ساقه خلال الحرب الدائرة في بلاده.

وقال نيمار في رسالته المصورة إلى خميس: "تحية إلى خميس، أشكرك لانك تشجعني. قلبي معك ومع أسرتك، حماك الله ودمت بخير"الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.