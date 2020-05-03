إسطنبول/ صوفيا خوجاباشي/ الخليج 365
أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، أن سلاح الجو نفّذ 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية (غرب العاصمة طرابلس)، استهدفت تمركزات لمليشيات خليفة حفتر وآليات مسلحة.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم قوات الحكومة محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".
على صعيد متصل، أضاف قنونو أن "المدفعية الثقيلة استهدفت بدقة تمركزاً لميليشيات حفتر غرب مثلث (خلة بن عون) جنوب طرابلس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
في السياق، نشرت صفحة "بركان الغضب" صوراً تُظهر جانباً من الدمار بشقة لعائلة نازحة في طريق الشوك (جنوبي طرابلس) بعد أن طالتها قذائف لمليشيات حفتر، دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.
وتنازع مليشيات حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الليبية: سلاح الجو يستهدف قاعدة الوطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.