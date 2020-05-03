الحكومة الليبية: سلاح الجو يستهدف قاعدة الوطية

إسطنبول/ صوفيا خوجاباشي/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، أن سلاح الجو نفّذ 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية الجوية (غرب العاصمة طرابلس)، استهدفت تمركزات لمليشيات خليفة حفتر وآليات مسلحة.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للناطق باسم قوات الحكومة محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

على صعيد متصل، أضاف قنونو أن "المدفعية الثقيلة استهدفت بدقة تمركزاً لميليشيات حفتر غرب مثلث (خلة بن عون) جنوب طرابلس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

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في السياق، نشرت صفحة "بركان الغضب" صوراً تُظهر جانباً من الدمار بشقة لعائلة نازحة في طريق الشوك (جنوبي طرابلس) بعد أن طالتها قذائف لمليشيات حفتر، دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.

وتنازع مليشيات حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.





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