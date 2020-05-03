الجيش الإسرائيلي يُعيد 5 سودانيين تسللوا من لبنان (صحيفة)

زين خليل/الخليج 365-



اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 سوادنيين، حاولوا التسلل من لبنان إلى داخل إسرائيل، فجر الأحد، قبل أن يعيدهم مجددا إلى الأراضي اللبنانية.



وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن السودانيين الخمسة، حاولوا اجتياز السياج الحدودي، واعتقلوا على يد الجيش في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان.



وأضافت إن السودانيين لم يكونوا مسلحين، وبعد تحقيق قصير اتضح أنهم سعوا إلى العمل في إسرائيل.



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وفي نهاية الأمر تم إعادة السودانيين الخمسة إلى داخل لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بحسب المصدر ذاته.



ووفق معطيات رسمية، يعيش في إسرائيل نحو 33.6 ألف طالب لجوء من إفريقيا، 71 بالمائة منهم من إريتريا، و20 بالمائة من السودان،

ولا تعترف السلطات بهم كطالبي لجوء، وتعتبرهم متسللين ومهاجرين غير نظاميين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.