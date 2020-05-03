شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من «كورونا».. «صحة المدينة» تستقبل أول متبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة مجموعة من الصور لأول متبرع ببلازما الدم من المُتعافين بفيروس “كورونا” المُستجد.

وأوضحت “صحة المدينة”، أن تبرع المتعافي من كورونا ببلازما الدم جاء للمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لعلاج الحالات الحرجة من المُصابين بالفيروس.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أكد أن هناك فرصة لاستخدام بلازما الدم لشخص متعافي من أجل علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار “متحدث الصحة” خلال المؤتمر الصحفي اليومي إلى أن الأبحاث التي تجرى حاليا توصلت إلى أن “البلازما” بها الأجسام المضادة لفيروس كورونا، حيث تكونت الأجسام المناعية للشخص المتعافي ضد هذا المرض، فيستفاد منها الشخص المصاب.

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