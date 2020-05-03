انت الان تتابع المركزي الإماراتي: الأوراق النقدية لا تنقل كورونا أسرع من غيرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المصرف المركزي الإماراتي

نفى المصرف المركزي الإماراتي أن تكون الأوراق النقدية وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا بدرجة أكبر من غيرها، داعيا مستخدمي الأوراق النقدية إلى ممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تطبق على الأسطح الأخرى.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الأحد عن المصرف أنه يمكن أن تكون الأوراق النقدية مثل أي سطح آخر (بلاستيك، معدن، خشب)، وسيلة لانتقال الفيروس المستجد.

وأوضح :"حتى اليوم، لم تثبت أي دراسة من جهة رسمية ذات صدقية تعمل في مجال طباعة الأوراق النقدية أو التعامل بها، أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل أسرع من خلال الأوراق النقدية مقارنة بأي شيء آخر ذي سطحية يابسة".

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ونصح المصرف المركزي جميع مستخدمي الأوراق النقدية بممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تنطبق على الأسطح الأخرى، مثل غسل اليدين بالصابون أو استخدام مواد مطهرة.

وأضاف: "نشجع المتعاملين على استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، ما يؤدي بدوره إلى تقليل الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية".

ولفت إلى أنه وجه البنوك بضرورة تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بشكل دوري، وتوفير مادة تعقيم اليدين للمتعاملين بجانب تلك الأجهزة.