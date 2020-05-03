«اقتصادية أبوظبي»: لا تهاون مع إجراءات إعادة افتتاح المراكز التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إدارات المراكز التجارية والمولات في إمارة أبوظبي، بالالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في تعاميمها بشأن إعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين حفاظاً على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك في ظل إعلان عدد منها عن استئناف نشاطها ابتداء من أول /مايو الجاري.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة إنه تم إلى الآن منح 5 تصاريح لإعادة افتتاح مراكز تجارية في إمارة أبوظبي، وجار العمل مع عدد من المراكز الأخرى للتأكد من التزامها الكامل بشروط ولوائح وتعليمات إعادة الافتتاح بشكل تدريجي.

وأكد البلوشي أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية هو الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محال هذه المراكز خاصة خلال المواسم والمناسبات، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الشروط والتعليمات بدقة ودون أي خلل هو ضرورة هامة ينبغي التعامل معها بحذر شديد وعدم التهاون في تنفيذها.

ودعا البلوشي أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية أن يكون لديهم الوعي الكامل في التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة، بألا تتعدى مدة التسوق ساعتين مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول مشدداً على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحال والمطاعم مما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة بما يخدم كافة أفراد المجتمع.

وأوضح وكيل الدائرة أن على المتسوقين من أفراد المجتمع مراعاة أوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية بين الساعة 12 ظهراً حتى التاسعة مساءً بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام والإقبال الشديد على المراكز في توقيت معين، حيث سيتوجب على المتسوقين في حال شهدت أبواب المراكز ازدحاماً تجنب الدخول للتسوق حفاظاً على الصحة العامة والالتزام بالإرشادات.

وذكر البلوشي أن مسؤولية تطبيق الشروط والتعليمات لإعادة افتتاح المراكز التجارية في أبوظبي لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة بالجهات الحكومية المعنية؛ بل هي أيضاً من مسؤولية أفراد المجتمع من المتسوقين الذين سيتوجب عليهم التعاون والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعاً المرحلة الراهنة.

وأفاد البلوشي بأن دائرة التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية تعمل على تنفيذ توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بما يحقق سلامة وصحة المجتمع حيث تعمل على تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة للتأكد وبشكل مستمر من مدى انضباط إدارات المراكز التجارية في تنفيذ الشروط والتعليمات وكذلك مراقبة حركة المتسوقين والتزامهم بالتعليمات المنوطة بهم.