عبير علي: المسرح احتياج ملح للشعوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

المخرجة المسرحية عبير علي، صاحبة تجربة فنية مميزة تقارب الثلاثين عاماً، أسست «فرقة المسحراتي» تعتمد على استلهام الموروث الشعبي لتقديم «مسرح عربي خالص»، مستفيدة من الحكايات الشعبية والأراجوز وخيال الظل، كما تعمل على اكتشاف المواهب الجديدة، لها أكثر من 40 عملاً مسرحياً، عرضت في مهرجانات دولية وحازت عدداً من الجوائز.

* كيف ترين دور المسرح في الارتقاء بالمجتمع؟

ما من أحد يستطيع أن ينكر الدور التوعوي الذي يقوم به المسرح الذي ظل

أعواماً عبارة عن نشاط يرصد كافة التغييرات المجتمعية والسياسية، ومتربصاً بالفساد والفاسدين.

ولأن المسرح احتياج ملح للشعوب، وسبب إصرار الفنانين فقد أنشأت المؤسسة الرسمية مدارس لتعليم «فن المسرح» ومنها «المعهد العالي للفنون المسرحية» كما أنشأت عدداً من المسارح منها: «المسرح القومي ومسرح الطليعة» و«مسرح الغد» و«مسرح القاهرة للعرائس»، وغيرها تحت مظلة رسمية، هي: «البيت الفني للمسرح».

وكنتيجة طبيعية للكم الهائل من المتغيرات السياسية والحراك الاجتماعي الناتج عن الحركات الفكرية والأحزاب، فرد المسرح أذرعه كنشاط اجتماعي، حتى أصبح في كل جامعة وكل مؤسسة، ومن هنا ظهرت الفرق المسرحية غير التابعة للمؤسسات المسرحية الرسمية، مثل: «فرق الهواة» و«فرق الثقافة الجماهيرية»



أهداف



قمت منذ أكثر من 20 عاماً بتأسيس «فرقة المسحراتي» ما أهدافها والتحديات التي واجهتك عند تأسيسها؟

بدأت «المسحراتي»، كورشة لإعداد المبدع سواء في الإخراج أو التمثيل أو التأليف المسرحي، من خلال تقنيات تفارق تقنيات المسرح التقليدي؛ وقد بدأ هذا النشاط عام 1988، وانطلقت الفرقة للبحث عن خصوصية لمسرح محلي يعبر عن الإنسان البسيط بأدوات تعبير محلية، وهذا المفهوم جاء حرصاً من الفرقة على أن تكون تجربتها إضافة للتجربة الإنسانية بخصوصيتها وليس حذفاً منها للتقليد.

* عملت على تطوير أشكال الفرقة المسرحية، كيف تم ذلك؟

من خلال فرقة «المسحراتي» وعروضها المتنوعة، عملت على تطوير أشكال الفرجة من حكي وغيره من خلال عروض تحمل مفاهيم متعددة للفضفضة كالسمراية والاسكتشات واستخدام الأراجوز وخيال الظل وعرائس الماريونت، في محاولة جادة لإثراء اللوحة البصرية عن طريقة الإبهار، والانتقال من حالة مسرحية إلى حالة أخرى في مشهد واحد.

كذلك يأتي استخدام الدمى في بعض العروض كدلالة مجازية على القهر الاجتماعي والسياسي من خلال فكرة مبسطة تقوم على أنسنة الأشياء وتحويلها إلى مركز لإثارة الوعي الداخلي لدى المشاهد.

وقدمت «فرقة المسحراتي» حتى الآن أكثر من أربعين عرضاً كان منها عرض «الشاطر حسن» من تأليف الشاعرين فؤاد حداد ومتولي عبد اللطيف، وقد اعتمد العرض على توظيف الحكاية الشعبية في إطار واقعي وبلغة شعرية تحمل قدراً كبيراً من الدلالات، وقدمنا عرض «أشباح» وهو عبارة عن كتابة جماعية لإعادة صياغة نص «الأشباح» لإبسن وقد حاولت من خلاله تقديم رؤية معاصرة للنص فجاء مضفراً بنماذج من الحكي الشعبي والنكتة اليومية، معتمداً على صيغ رمزية للمقاومة سواء كانت المقاومة الداخلية للذات من خلال صراعاتها الداخلية، أو مقاومة الآخر، وقد جاء التساؤل فيما يمكن أن يسمى «المقاومة بالسخرية» وقدم العرض على خشبة المسرح القومي.

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ولع



* ما منابع ولعك بالموروث الشعبي في معظم أعمالك المسرحية؟

حفظت مئات الحكايات من جدتي، وعندما كبرت واحترفت المسرح أيقنت أن لدينا خصوصية لا بد أن نأخذ منها ونستفيد في تجديد رؤيتنا المسرحية، وقرأت جيداً ما كتبه «توفيق الحكيم» في كتابه «قالبنا المسرحية» وما كتبه يوسف إدريس في مقدمة مسرحية «الفرافير» تحت عنوان: «نحو مسرح عربي جديد» من خلال تأكيد أن هناك خصائص للمسرح العربي مهمة، ومنها العودة إلى التقنيات الشعبية مثل السامر وخيال الظل والأراجوز وغيرها، ومن هنا جاء اهتمامي بتقديم هذه الأشكال مضفرة برؤية شعبية مسرحية.

وحاولت أن أقيم بعض العروض التي تحاور الذاكرة الشعبية وبعض النصوص المسرحية العالمية.