«سوق الحرير».. إعادة اعتبار للحدوتة الشامية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل شاشة «إم بي سي»، عرض دراما البيئة الشامية الجديدة «سوق الحرير» للمخرج بسام الملا، التي لاقت منذ الحلقة الأولى صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل يعيد الاعتبار للحدوتة الشامية، التي يشكل التشويق العامل الأساسي فيها، فيما يبشر الصراع الذي بدأ منذ الحلقة الأولى بحبكة درامية مثيرة، بدأت تكشف عن ملامحها الأولى عبر ثلاثة خطوط درامية، هي «سوق الحرير»، وعائلة «عمران» (بسام كوسا)، وعائلة «غريب» (سلوم حداد)، وتدور الأحداث بالتوازي والتقاطع بين هذه الخطوط الثلاثة أبرزها تلك التي تدور في بيت عمران، انطلاقاً من حدث يعد مثيراً للجدل، فبينما يتصادف أن تُنجب زوجتا عمران في الوقت ذاته، وتموت واحدة منهما، تقوم أمه بوضع طفل الزوجة المتوفاة إلى جانب طفل الزوجة الثانية، على نحو سيختلط على الجميع أي من الطفلين هو ابن المرأة المتوفاة، وهو السر الذي ستصر الجدة على إخفائه، وذلك بهدف ألا يربى الولد اليتيم بينهما ويشعر بالنقص بين أخوته.



انطلاقاً من سوق الحرير يحدد المسلسل تاريخاً لأحداثه، ابتداء من القصف الفرنسي للبرلمان في دمشق، لكن الحدث التاريخي لن يثقل على الاجتماعي في الحكاية التي ستظل منحازة لروح الحدوتة الدمشقية التي تشبه حكايات الجدات، بكل ما فيها من إثارة وتشويق، وبذلك يتقدم المسلسل خطوة إلى الأمام عما قدم من قبل في دراما البيئة الشامية، بتمسكه بإثارة الحكاية والانتصار لتصاعد الحدث فيها؛ بل ويرفع درجة الطاقة التراجيدية فيها عبر شخصيات مركبة لا تعلن عن نفسها صراحة، خلافاً لحالات درامية سابقة كان الصراع فيها بسيطاً بين فريقين أحدهما شرير صافٍ والثاني يمثل الخير المطلق.

المسلسل من سيناريو وحوار حنان حسين المهرَجي عن فكرة للمخرج بسام الملا، ومعالجة درامية لفادي المنفي، وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا.