دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المراكز الأمريكية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس المراكز الأمريكية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1092815 والوفيات 64283

(رويترز) - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 1092815 حالة حتى يوم الجمعة بزيادة 30369 عن يوم الخميس وقالت إن عدد حالات الوفاة زاد 1877 حالة لترتفع حصيلة المتوفين إلى 64283 شخص.

ويشمل إحصاء المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإصابات والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وأرقام المراكز لا تعكس بالضرورة الأرقام التي تعلنها كل ولاية على حدة.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحريرأحمد حسن)