دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady بلاك ماجيك تطلق DaVinci Resolve 16.2.1 مع الكثير من التحسينات

اصدرت بلاك ماجيك ديزاين نسخة DaVinci Resolve 16.2.1 الجديدة والتي تقدم دعمًا جديدًا لترميز الصوت لملفات فلوت 32 بت في مقاطع QuickTime عند ادارة الوسائط، يعمل هذا التحديث أيضًا على تحسين أداء مقاطع H.265 بعمق الوان 10 بت و ProRes و DNxHR و OpenEXR والمزيد.

تتضمن النسخة المجانية من بلاك ماجيك DaVinci Resolve 16.2 امكانيات

المعالجة عالية الجودة مثل نسخة الـ Studio ويمكنه التعامل مع ملفات وسائط

غير محدودة الدقة ولكن مع تحديد دقة اخراج المشروع لـ Ultra HD أو أقل.

يدعم DaVinci Resolve 16.2 وحدة معالجة رسومات واحدة على نظامي

تشغيل ويندوز و لينوكس ووحدتي GPU على أحدث إصدار من Mac Pro. اقرأ ايضاً | بلاك ماجيك تعلن عن UltraStudio 4K Mini لتسجيل وعرض الفيديو

إذا كنت بحاجة إلى ميزات مثل دعم وحدات معالجة رسومات متعددة

وإخراج 4K وتأثيرات ضبابية الحركة وتقليل التشويش والـ de-interlacing

وأدوات HDR ومتتبع الكاميرا و Resolve FX وأدوات مجسمة ثلاثية الأبعاد

والعرض عن بُعد وخادم قاعدة بيانات خارجي وأدوات التعاون التي تسمح

لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المشروع في نفس الوقت فستحتاج الى الترقية

لإصدار Studio.

– نسخة macOS 10.14.6 Mojave

– ذاكرة رام 16 جيجا بايت و 32 جيجا بايت عند استخدام Fusion

– تعريف Blackmagic Design Desktop Video 10.4.1 أو الأحدث

– وحدة معالجة رسومات مدمجة أو منفصلة بسعة 2 جيجابايت من VRAM.

GPU الذي يدعم Metal أو OpenCL 1.2. * متطلبات تشغيل دافينشي ريزولف 16.2.1 لنظام ويندوز

– تحديث ويندوز 10

– ذاكرة رام 16 جيجابايت و 32 جيجا بايت عند استخدام Fusion

– تعريف Blackmagic Design Desktop Video الإصدار 10.4.1

– وحدة معالجة رسومات مدمجة أو منفصلة بسعة 2 جيجابايت من VRAM

– بطاقة GPU تدعم OpenCL 1.2 أو CUDA 10

– برنامج تشغيل NVIDIA / AMD / Intel GPU كما تطلب وحدة GPU * متطلبات تشغيل دافينشي ريزولف 16.2.1 لنظام لينوكس

– نظام CentOS 7.3

– ذاكرة رام 32 جيجا بايت

– تعريف Blackmagic Design Desktop Video 10.4.1 أو الأحدث

– وحدة معالجة رسومات منفصلة بـ 2 جيجابايت من VRAM

– GPU يدعم OpenCL 1.2 أو CUDA 10

– برنامج تشغيل NVIDIA / AMD وفقًا لما تتطلبه وحدة معالجة الرسومات

