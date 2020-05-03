شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: إغلاق مستشفيات عدن ومغادرة الطواقم الطبية.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر طبية، وفق"العربية"، أن المستشفيات فى عدن أغلقت أبوابها أمام المرضى، بسبب نقص وانعدام التجهيزات ووسائل الوقاية الخاصة بمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أن إعلان وزارة الصحة تسجيل إصابات بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي، أثار حالة من الهلع دفعت المستشفيات إلى إغلاق أبوابها.

ووجه النائب العام اليمني، القاضي علي الأعوش، بالتحقيق بشأن امتناع بعض المستشفيات والأطباء عن استقبال بعض الحالات المرضية الحرجة وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى، وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمامهم.

جاء ذلك بعد بلاغ رفعه القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة استئناف عدن، للنائب العام، بشأن امتناع بعض المستشفيات الخاصة عن استقبال الحالات المرضية الطارئة.

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ودعا النائب العام نيابة الاستئناف بمباشرة التحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية عن الحوادث المبلغ عنها، والتحقق منها تمهيدًا لعرضها على القضاء.

وكان ناشطون على وسائل التواصل تحدثوا عن أن مستشفيات في العاصمة المؤقتة عدن رفضت استقبال مرضى بحجة إصابتهم بفيروس كورونا، حيث فارق بعضهم الحياة.

وأشاروا إلى أن "إغلاق المستشفيات الحكومية والخاصة ورفض مستشفيات أخرى استقبال الحالات المرضية تقف بشكل رئيسي خلف تزايد عدد الوفيات بين أهالي المدينة الذين لم يتلقوا العناية والرعاية الطبية اللازمة".

وقد تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليمن مساء أمس، اثنتان منهما في العاصمة المؤقتة عدن والثالثة في محافظة تعز.

ويواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.