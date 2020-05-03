شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، سبعة شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية فى القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عدة أحياء فى بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت أبوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت القوات الأسير المحرر وليد داود عليان، وادم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب اكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وهم الأسير المحرر محمد علي رضوان (27 عاما)، ومنصور عاصم سليم (21 عاما)، وأكرم تيسير منصور (18 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم فى بلدة عزون.

وأصيب طفلان وأربعة شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلى المعدنى المغلف بالمطاط، الجمعة الماضية، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى كفر قدوم مراد شتيوى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "ووفا"، الجمعة - بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدنى بكثافة صوب المشاركين فى المسيرة، ما أدى إلى إصابة طفلين و4 شبان، وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل الهلال الأحمر.

يشار إلى أن مسيرة كفر قدوم تخرج أسبوعيا لمناهضة الاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما.

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وعلى جانب آخر، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ مخططاتها بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها ، يمثل "جريمة حرب" جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وطالب وزراء الخارجية العرب، في قرار بعنوان "المخططات العدوانية الإسرائيلية لضمن أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967" صدر الخميس، في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي ، الإدارة الأمريكية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط ، وبمباديء وأحكام القانون الدولي، وبالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء مايسمى بـ"خطة السلام الأمريكية" ، وتهدف لضم أراض فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة ، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة ، محمّلا حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وأكد الوزراء على أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري.