شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سعودى: ضبط 1000 لتر من الخمور في مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع7 "سبق" السعودى، تفاصيل الكشف عن مصنع للخمر في إحدى الاستراحات بحسينية مكة، وضَبْط وإتلاف كمية تقدر بنحو 1000 لتر.

وأوضح الموقع السعودى أن الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، اشتبهت من خلال مصادرها، في استراحة في الحسينية، يرتادها عمالة، مكونة من حوش وثلاث غرف.

وداهمت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة الموقع، وتم ضبط عدد 87 برميلاً سعة كبيرة فارغة، تُستخدم في التخمير، وأربعة براميل كبيرة بها مادة مخمرة وغير جاهزة، وعدد من الجوالين بها مادة العرق المسكر جاهزة للبيع.

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واتضح من خلال البحث أن الموقع يملكه مواطن، وهو مؤجَّر لمقيم؛ فتم تحرير محضر بالواقعة، وسُلّم لمركز شرطة العزيزية، التي بدورها سلمت الموقع للأمانة، وبدورها أتلفت المضبوطات.