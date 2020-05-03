ارتفاع قتلى هجوم "داعش" شرقي العراق إلى 5

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن حصيلة هجومين لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مساء السبت بمحافظة ديالى (شرق)؛ إرتفعت إلى 5 قتلى و12 جريحا.

وقال المصدر للأناضول وهو ضابط في وزارة الداخلية، طلب عدم الإشارة لاسمه، إن "حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر داعش مساء أمس مستهدفين نقطة تفتيش للشرطة في ناحية العبارة شمال شرق محافظة ديالى، إرتفعت إلى 4 قتلى من عناصر الأمن و9 جرحى بينهم ضابط".

وأضاف المصدر أن "جنديا قتل وأصيب 3 آخرون في هجوم لداعش بعبوة ناسفة استهدف دورية تقل عناصر للجيش في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى".

وكان مصدر أمني، قال مساء السبت، إن شرطيا وجنديا قتلا وأصيب 3 آخرون بهجومين شنهما عناصر التنظيم الإرهابي في ديالى.

وفي محافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية جنوبي البلاد، أحبطت فصائل من الحشد الشعبي هجوما لعناصر "داعش".

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وقالت فرقة العباس (فصيل بالحشد الشعبي) في بيان لها، إن "اللواء الثاني التابع لفرقة العباس، رد بقوة نارية تجاه محاولة اقتراب من مرتزقة داعش للحدود الخارجية لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي (غرب)".

وتأتي الهجمات بعد ساعات من شن مسلحي التنظيم الإرهابي 5 هجمات دامية على قوات "الحشد الشعبي" في محافظة صلاح الدين (شمال) خلفت 13 قتيلا و20 جريحا في صفوف "الحشد".

وتزايدت هجمات "داعش" بصورة لافتة في الأشهر القليلة؛ حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق) وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلاد، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

والشهر الماضي، كشفت وزارة الدفاع عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.