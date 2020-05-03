الجزائر.. رحيل "إيدير" سفير الأغنية الأمازيغية في العالم

الجزائر/حسام الدين إسلام/الخليج 365



توفي سفير الأغنية الأمازيغية، الفنان الجزائري "إيدير"، مساء السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت عائلة الراحل على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بكل أسف، نعلمكم بوفاة والدنا إيدير، اليوم السبت، في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا (20:30 ت غ)".

ولد إيدير (واسمه الحقيقي حميد شريت) في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 1949 بقرية آيت لحسين، في أعالي جبال جرجرة (محافظة البويرة شرق).

كان والده راعيا ونشأ في كنف أسرة مطبوعة بالثقافة الأمازيغية.



ويعد إيدير أحد أشهر المغنيين الأمازيغ بالجزائر، ويلقب بعميد وسفير الأغنية الأمازيغية في العالم.



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وكانت أغنية "أفافا ينوفا" (أبي نوفا) من أشهر أغاني الراحل، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة في العالم رغم مرور 30 سنةً على إصدارها.



وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة الراحل في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر قائلا: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المرحوم حميد شريت المدعو فنيا إيدير، أيقونة الفن الجزائري".



وأضاف تبون: "بهذا المصاب تفقد الجزائر هرما من أهراماتها".



وكتبت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة معزية الراحل: "بحزن عميق وألم شديدين بلغنا نبأ رحيل الفنان الجزائري الكبير حميد شريت المعروف باسم إيدير بمستشفى كلود بيرنارد بباريس عن عمر ناهز 71 عاما".



وقالت بن دودة في تدوينة نشرتها صفحة الوزارة الرسمية بفيسبوك: "إنّ رحيل فنان من طينة إيدير هو شرخ عظيم في جسد الفن الجزائري".



وأضافت: "لقد خلّد الفقيد اسمه وملامح الثّقافة الجزائريّة الأصيلة عبر فنّه طوال عقود، ونشر خصوصية فنية وثقافية محلية في أرجاء العالم".

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