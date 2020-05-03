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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تأمر موظفي القطاعين العام والخاص بتحميل تطبيق يساعد في تعقب المصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أمرت الهند جميع موظفي القطاعين العام والخاص بتحميل تطبيق إلكتروني يساعد في تعقب ورصد المصابين بفيروس كورونا.
وتطبيق Aarogya Setu مدعوم من الحكومة، ويتابع أيضا إجراءات الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المكاتب، وهو نظام قائم على تقنية البلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي GPS.
وينبه التطبيق المستخدمين الذين قد يكونون على اتصال مع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لاحقا بالفيروس، وفقا لموقع aitnews.
وتتزامن هذه الخطوة مع بدء الهند في تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في أقل المناطق تأثرا بالفيروس التاجي المستجد.
وأطلقت الهند هذا التطبيق الشهر الماضي، ويعني اسمه "جسر الصحة"، ولكن وزارة الشؤون الداخلية قالت اليوم الجمعة إن استخدام Aarogya Setu سيصبح إلزاميا لجميع الموظفين.
وتابعت "سيكون رؤساء الشركة مسؤولين عن ضمان الالتزام 100% بين الموظفين".
وقال مسؤولون بوزارة التقنية لرويترز: "من الواجب تنزيل التطبيق على ما لا يقل عن 200 مليون هاتف، ليكون فعالا مقارنة بعدد السكان البالغ 1.3 مليار نسمة".
وحتى الآن، تم تنزيل التطبيق نحو 83 مليون مرة، في بلد يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية فيه أكثر من 500 مليون، حسب وزارة التقنية.
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