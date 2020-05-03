5 مميزات تضمن تفوق Google Meet على Zoom

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تزايد الإقبال على تطبيق Google Meet للدردشة المرئية عبر الإنترنت بعد أن أتاحته شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مجانا، وفي ظل الثغرات الأمنية التي جرى اكتشافها في التطبيق المنافس Zoom.



ورصد موقع aitnews 5 مميزات، قال إنها تضمن تفوق تطبيق Google Meet على منافسه Zoom.

وقال الموقع إن أول وأكبر سبب للانتقال إلى Google Meet هو عدم احتياجه لتطبيقات ملحقة.

وأوضح أن Zoom يتطلب تثبيت تطبيق أو ملحق للمتصفح، ويبقى Zoom غير مستقر إلا إذا قمت بإيقاف تشغيل حاجب النوافذ المنبثقة، الذي تتركه معظم المتصفحات بشكل افتراضي هذه الأيام، لأن النوافذ المنبثقة هي الأسوأ على الإطلاق.

ومن ناحيته، يتطلب Google Meet تطبيقا على أندرويد وiOS، ولكن عندما تستخدم جهاز الحاسب فكل ما تحتاجه للبدء النقر على السماح عندما يطلب Google Meet الوصول إلى الميكروفون والكاميرا.

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كذلك لدى Zoom رموز اجتماعات وكلمات مرور للدخول، لكن Google Meet يتبع نهجا آخر، فبعد إنشاء عنوان URL لاجتماعك فإنك تمنح الدخول للأعضاء الجدد بدلاً من إجبارهم على تذكر كلمة المرور.

وأوضح الموقع أن Zoom يتمتع بمنحنى تعلم المنخفض وهو بالتالي سهل الاستخدام، لكن Google Meet لديه منحنى تعلم أقل في معظم الأحيان.

ورابعا، يتفوق Google Meet من حيث إنه لا يفرض حدا زمنيا للمكالمات، في حين يحتوي المستوى المجاني من Zoom على حد زمني يبلغ 40 دقيقة قبل أن يقوم بإخراج الجميع.

أما خامسا، فإن Google Meet يعد أكثر استقرارا وأمانا، خاصة في ظل فضح الكثير من المخاوف الأمنية لزووم خلال الأشهر القليلة الماضية.

في حين تم تصميم جوجل ميت على نحو آمن من اليوم الأول، لأنه مخصص للشركات التي تتعامل مع الأعمال الحساسة، مثل الرعاية الصحية والتمويل.

كما يحتوي Meet على تشفير للفيديو والتسجيلات، ويمنع المستخدمين المجهولين من الدخول للمكالمات.