شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف المركزى الإماراتى: الأوراق النقدية لا تنقل كورونا بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المصرف المركزى الإماراتى أن تكون الأوراق النقدية وسيلة لنقل عدوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بدرجة أكبر من غيرها، بل شأنها شأن أى أسطح أخرى بلاستيكية، أو معدنية، أو خشبية، داعياً مستخدمى الأوراق النقدية إلى ممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تطبق على الأسطح الأخرى.

وأفاد المصرف المركزى، لـ"الإمارات اليوم"، بأنه يمكن أن تكون الأوراق النقدية مثل أى سطح آخر (بلاستيك، معدن، خشب)، وسيلة لانتقال فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح حتى اليوم، لم تثبت أي دراسة من جهة رسمية ذات صدقية تعمل في مجال طباعة الأوراق النقدية أو التعامل بها، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ينتقل بشكل أسرع، من خلال الأوراق النقدية، مقارنة بأي شيء آخر ذات سطحية يابسة.

ونصح المصرف المركزي جميع مستخدمي الأوراق النقدية بممارسة الإجراءات الاحترازية نفسها التي تنطبق على الأسطح الأخرى، مثل غسل اليدين بالصابون، أو استخدام مواد مطهرة.

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وأضاف نشجع المتعاملين على استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، ما يؤدي بدوره إلى تقليل الحاجة إلى استخدام الأوراق النقدية، وزيارة البنوك وأجهزة الصراف الآلى.

ولفت المصرف المركزى إلى أنه وجه البنوك بضرورة تعقيم أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها بشكل دوري، وتوفير مادة تعقيم اليدين للمتعاملين بجانب تلك الأجهزة.