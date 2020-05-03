شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقى تصد محاولة تسلل لمسلحى داعش بكربلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، إن قوات أمنية صدت محاولة تسلل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية النخيب بمحافظة كربلاء، وأوضح المصدر، لقناة "السومرية نيوز"، أن محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود ناحية النخيب من جهة الرمادي، مبينا أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات المتواجدة دون أي إصابات.

وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أعلنت اليوم الأحد، مقتل وجرح 11 مدنيا وعسكريا في هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي العراق.

وذكر بيان للخلية نقلته "روسيا اليوم" أن "تنظيم داعش شن الليلة الماضية هجوما مباشرا على مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأضاف أن "الهجوم ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة ومدني، فيما جرح إثنان من الأجهزة الأمنية وخمسة مدنيين".

يذكر أن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، أعلن منذ أسبوع، إبلاغ كافة نقاط التفتيش الخارجية بحجز كل شخص يفد للمحافظة 14 يوما في الحجر الصحي بالتنسيق مع السلطات الصحية، فيما سيستمر منع الدخول للمحافظة من باقي المحافظات.

Advertisements

وقال الخطابي- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "الأحد الماضى، تم تطبيق الفتح الجزئي لحظر التجوال الذي يستمر من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وستتم محاسبة المخالفين بعد هذه الفترة".

وكانت قد أعلنت دائرة صحة كربلاء، مُغادرة 88 شخصاً ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفيروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به .

وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم - في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد المُغادرين من المُلامسين أصبح 498 شخصاً، موضحا أن حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً.