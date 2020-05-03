شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق، فيما تشهد الإمارات والبحرين طقس غائم مع فرص سقوط أمطار رعدية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "الرياض ، الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة"، فيما تنشط الرياح السطحية على شمال و وسط المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوحة عام بسرعة 10-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع فرصة لحدوث البرق والرعد خاصة شمالاً وشرقاً وفى الجزر، مع انخفاض في درجات الحرارة.

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الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وجنوبية شرقية - شمالية غربية / 22 - 32 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون غائماً بشكل جزئي مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحياناً قد تكون رعدية ويتحول إلى حسن خلال النهار.

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة في بداية اليوم.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة، مشيرة إلى ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر وقد تصل إلى 8 أقدام خلال الهبات.