الداخلية المصرية تعلن مقتل 18 "مسلحًا" بسيناء

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت الداخلية المصرية، الأحد، مقتل 18 مسلحا، بمنطقة في شمال سيناء (شمال شرق) شهدت قبل يومين، مقتل وإصابة 10 عسكريين.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني (الذراع الاستخباراتي للوزارة) باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية منزلا بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضافت: "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرًا"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يتسن الحصول على تعليق بشأن الواقعة من مصدر مستقل.

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وكان الجيش المصري، أعلن الخميس في بيان، مقتل وإصابة 10 عسكريين، إثر تفجير بمنطقة بئر العبد طال مركبة عسكرية، قبل أن يعلن تنظيم داعش الإرهابي، صباح السبت، تبنيه للهجوم دون أن يقدم دليل.

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عقب الهجوم أن "قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن"، وسط نعي متواصل من دول ومنظمات عربية وأوروبية.

والجمعة، أعلن الجيش المصري، ، مقتل مسلحين اثنين إثر تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء.

وخفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" الإرهابي أواخر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.