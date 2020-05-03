مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الحياة لمساجد أغلقت لسنوات

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نشر بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد , مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المساجد التاريخية , والتي يتم تطويرها والمحافظة عليها , ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية.
وقد بلغ عدد المساجد التي يشملها التطوير في المرحلة الأولى 30 مسجداً في 10 مناطق , ومن أقدم المساجد بمنطقة مكة المكرمة , مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البحلي , حيث أنشئ المسجد في العام العاشر للهجرة , وقد توقفت الصلاة فيه لمدة تزيد عن 40 سنة.
ومن المساجد التي يقوم البرنامج بتطويرها , مسجد الشيخ أبو بكر في الأحساء الذي أنشئ قبل قرابة 300 سنة .
وبذلك تعود خطا المصلين ساعيةً إلى الصلاة في مساجد تجمع التاريخ والروحانية , ويعلو ترتيل آيات الله المحكمات في مساجد عادت لتنبض بالحياة .
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