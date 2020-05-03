التسلُط والقانون

إن المبدأ الفطري الذي خُلقنا وجُبلنا عليه هو مبدأ التراحم والتسامح وهو من أهم ركائز الإسلام وثوابته التي دعى إليها ، ولكن بعض المجتمعات تفتقر إلى ثقافة الحس الإنساني الذي يدفع إلى الاعتراف بإحساس الإنسان وبحقوقه وواجباته المستمدة من شريعتنا السمحة.

ورغم وجود قوانين مختلفة سواء كانت قوانين عامة كالتجارية والإدارية أو قوانين خاصة كالتي تتعلق بالأسرة والأفراد وهي مفعلة وسارية ، ولكن الجهل بها والافتقار للثقافة القانونية البسيطة يدفع البعض إلى التسيد والتسلُط والاستبداد بمن هم تحت ولايته وإمرته.

فنرى الأولياء من بعض أرباب الأسر يتفننون في تعنيف زوجاتهم أو أبنائهم بحجة أنهم الأوصياء عليهم ، ونرى بعض المدراء ممن يشغلون المناصب العليا يُصدرون قرارات تعسفية تجاه موظفيهم وربما يكون ذلك القرار نتيجة لخلافات شخصية حدثت بينهم!

ولو أن المُتسلط أو المتسلَط عليه يدركون ويعون أن هناك أنظمة تردع وقوانين تأخذ الحقوق لما رأينا مثل تلك الظواهر بمجتمعاتنا ؛ فتلك فتاة تهرب باحثة عن الأمان والعدل الذي يكفله لها التشريع وتوجد جهات حكومية مختصة بالمتابعة والتنفيذ ، كما أن هناك قضايا عنف تصل إلى حد القتل بغير حق وإن كانت حالات فردية ولكن لا يمكننا أن ننكر حدوثها.

إن الوعي القانوني مطلب على الجهات المختصة أن تشارك في تحقيقه من خلال إصدار المنشورات التوضيحية و إعداد الحملات التوعوية بالحقوق والواجبات إضافة إلى نشر قوائم بأسماء وأرقام الجهات التي يُسند إليها متابعة الحقوق ونشرها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

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فالقانون سواء الشرعي أو الوضعي هو الذي يستهدف صالح الفرد ويضمن له العدالة والأمن ويحدد أساليب الثواب والعقاب للأفعال من دون أي تفرقة.

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