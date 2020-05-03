ابداعٌ لم يثنه جائحة

تملي القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بتأهيل الشباب لتولي مناصب رفيعة بالمملكة، فهم الحاضر والمستقبل ، وبدعهم وبسواعدهم الفتية ستكون السعودية في مصاف الدول العالمية الرائدة في العديد من المجالات.

ومؤخراً أطلقت هيئة حقوق الإنسان بتكليفات عليا برنامجاً لتطوير قدرات القيادات الشابة، يهدف إلى تعزيز قيم التسامح ونبذ الكراهية وترسيخ قيم المواطنة العالمية و الخروج بمبادرات تطوعية يقوم بها شباب مؤهل سعودي لتقديم مساعدات وخدمات إنسانية تعكس الصورة الحقيقة لمملكة الإنسانية، خصوصاً في ظل الظروف التي يعيشها العالم الأن في جائحة كورونا.

ويعد البرنامج انطلاقة أولية بهدف أن تكون بعد ذلك دبلومة عالية يحصل عليها المتدرب ليضاهي بها دول العالم في تأهيل الشباب وتولى مناصب رفيعة ،على أن يكون المتدربين من الجمعيات الاهلية مثل الكشافة السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة، ومن وزارة الخارجية.

واللافت للنظر هو أن الهيئة للمرة الأولى منذ تأسيسها في عام 1437ه ، تدشن مثل هذه البرامج الضخمة التي يبلغ عدد ساعات العمل فيها 20 ساعة افتراضية ، رغم الجائحة التي يمر بها العالم ، ولما لا فالقائمين على هذا البرنامج من الشباب والمتطوعين منهم أيضا في عصر شباب المملكة .

هذا البرنامج المفعم بالحيوية جاء في وقت انغلقت فيه دول العالم المتقدم على نفسها في مواجهة جائحة كورونا، وانشغلت في حربها الداخلية مع الفيروس، بينما تقدم المملكة برامج تطوعية لخدمة الإنسانية من منطلق مسؤوليتها الأدبية .

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ومن هنا كان لازما تقديم أسمى كلمات الشكر والعرفان إلى السيدة آمال يحي المعلمي مدير عام المنظمات والتعاون الدولي بهيئة حقوق الإنسان القائمة على البرنامج ، والتي لم تدخر جهداً في تقديم المتطوعين إلى الصفوف الأمامية.

اهتمام الدولة بجيل الشباب وتطويره ليقود خلال السنوات المقبلة يذكرني بالأية الكريمة ” وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”.

بقلم

أ‌- عبد العزيز بن رازن

الباحث بمركز الدراسات العربية – الروسية