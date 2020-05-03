الإمارات تسجل 561 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دولة الإمارات تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس، وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إنه تم إجراء 36266 فحصًا إضافيًا جديدًا، وتسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 13599 حالة.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي بخصوص مستجدات كورونا أنه تم شفاء 121 حالة جديدة من فيروس #كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 2664 حالة.

وتابعت: توفي 8 أشخاص من جنسيات مختلفة، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 119 شخصًا.