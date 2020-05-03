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أكد وزير المالية محمد الجدعان أن من أهم بنود المبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص هي المحافظة على وظائف السعوديين في القطاع الخاص واستمرار الخدمات الأساسية.
وقال في مقابلة تعرضها قناة العربية عند العاشرة من مساء اليوم إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة مبيناً أنه ومن المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة.
وأضاف الجدعان : “جميع الخيارات مفتوحة حاليًا، ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية .. سوف نتخذ إجراءات صارمة جداً ويجب أن نخفض مصروفاتنا بشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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