الصحة : تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1362) إصابة جديدة ليوم أمس الجمعة ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 25459 حالة.

وأشار إلى أن حالات التعافي في المملكة بلغت 3765 حالة ، وتسجيل 7حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 176. انشر الخبر :

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